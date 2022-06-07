"Не довезли до больницы": Умерла легенда русского рока

Директор группы "Чиж & Co" рассказал детали смерти Михаила Владимирова

Вчера поклонники знаменитого коллектива узнали печальную новость: на 56-м году жизни ушел из жизни его бывший гитарист Михаила Владимиров. Причины смерти были неизвестны, и только сейчас директор группы "Чиж & Co" Андрей Асанов рассказал детали трагедии.

Как оказалось, в день смерти музыкант находился у себя дома в деревне Цвелодубово. Звезду легендарного рок-коллектива поразил инсульт, после чего ему вызвали скорую, которая прибыла на место только через 25 минут. Врачи немедленно повезли артиста в больницу, но не успели: Михаил Владимиров скончался по пути в медучреждение. "Его не довезли до больницы. Вот такой расклад", – приводит слова убитого горем Андрея Асанова "Пятый канал".

Директор группы "Чиж & Co" признался, что для него смерть экс-гитариста стала настоящим ударом, ведь он входил в первую четверку участников коллектива. Стоит отметить, что Михаил Владимиров начал трудиться с подопечными Асанова в 1994 году. В общей сложности он выступал в составе группы больше двадцати лет, а в 2017 году решил уйти на покой. Коллеги музыканта объяснили его уход проблемами со здоровьем.

"В связи с состоянием здоровья наш друг и гитарист Михаил Владимиров отправлен на заслуженный отдых. Нам очень жаль", – сказал тогда Сергей Чиграков.

