"Спасибо за подписчиков": вскрылась грязная ложь окрутившего молодуху Прилучного

Как оказалось, Павел Прилучный долгое время обманывал народ.

В последнее время народ с новой силой заговорил о Павле Прилучном. Дело в том, что актер, по всей видимости, расстался со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Однако он не горевал долго и уже успел себе найти новую возлюбленную. Так, звезда "Мажора" окрутил молоденькую актрису Зепюр Брутян, укатил с ней на отдых и начал публиковать романтические снимки. Ходят слухи, будто пара уже успела связать себя узами брака.

Фанатам показалось странным такое поведение Прилучного. Ведь раньше артист никогда не публиковал такие снимки, тщательно скрывая личную жизнь. Как оказалось, подозрительные поклонники оказались правы. Никакой истории любви вовсе не было, все это оказалось грязной ложью. Павел и Зепюр лишь вместе снимались в кино, а снимки публиковали лишь для привлечения внимания.

В обмане решила признаться Брутян в микроблоге. Она поблагодарила Прилучного, назвав его хорошим партнером. Также она заявила, что съемки окончены, а потому им больше не нужно притворяться. "Отдельное спасибо за подписчиков", – написала актриса.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Некоторые возмутились поступком звездной пары, заявив, что фейковый роман – плохой способ получить любовь аудитории. Кто-то же вздохнул с облегчением, ведь это значит, что никто не уводил Прилучного у Карпович.