"Сыновья копируют успешных родителей": изменившегося наследника Шевчука вывели на чистую воду

Не так давно пресса обратила внимание на сына создателя группы "ДДТ" Юрия Шевчука, 35-летнего Петра. Как писали журналисты, наследник пошел по стопам народного артиста Башкирии и тоже занялся музыкой. Шевчук-младший выбрал стиль техно, нередко выступает в клубах. Многие его знают как DJ Pete.
Известно, что в начале весны Петр улетел в Грузию, кардинально сменив имидж. Мужчина перекрасил волосы в ярко-желтый цвет. Поселившись в съемном домике в горах, диджей начал работать удаленно. Однако это, скорее всего, не говорит о его обособленности.
Напротив, наследник Шевчука хочет выделиться из толпы. Так считает психолог Ольга Дандар. "Это связанно с определенными комплексами из детства, я не исключаю психологических зажимов! Для этого человека внешность играет большую роль! Очень важно быть ярким!", – вывела на чистую воду психолог мужчину.
По словам Дандар, сын Юрия Шевчука стремится выглядеть с иголочки и осознанно метит на сцену, тем более, у него есть такой покровитель, как родной отец. "Очень часто сыновья копируют успешных родителей, тем более, ген таланта точно передался Петру!", – добавила психолог, беседуя с "Дни.ру".