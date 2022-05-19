"Вот это Родина": Сравнившему Россию с задом президента Шевчуку перекрыли кислород

Юрий Шевчук оказался в центре скандала за свои слова о Родине.

После начала спецоперации на Украине некоторые представители отечественного шоу-бизнеса стали негативно высказываться в адрес России, которая, на минуточку, дала им возможность зарабатывать. Особенно отличились Максим Галкин и Чулпан Хаматова, которые вещают из-за рубежа. А теперь в этом списке оказался Юрий Шевчук.

Солист легендарной группы ДДТ не так давно посетил столицу Башкирии – город Уфу, где дал концерт. Между исполнением полюбившихся публике песен он внезапно решил высказать свою точку зрения на политические вопросы и в итоге негативно высказался в адрес России и ее властей. "Родина, друзья – это не ж*** президента, которую надо мусолить, целовать. Родина это бабушка нищая продающая картошку на вокзале. Вот это родина!", — приводит эмоциональное высказывание артиста прямо со сцены "ОСН",

Очевидно, что слова Юрия Шевчука публикой были восприняты неоднозначно: одни оценили его подвиг, другие принялись ругать. Но больше всего вопросов возникло у правоохранительных органов. Как признался продюсер знаменитого коллектива, после выступления группы и пламенной речи ее солиста в гримерку наведались силовика. Как передает "Царьград", развязавшему язык артисту буквально перекрыли кислород, заведя на его имя протокол за дискредитацию российских Военных Сил.