Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии

Не так давно Павел Прилучный опубликовал фото с актрисой Зепюр Брутян, с которой вместе снимался в сериале "В клетке". Кадр был сделан в самолете. Актер сообщил, что отправился отдыхать за границу. Поклонники сразу поняли, что артистов связывают не просто дружеские отношения, но были удивлены, ведь им казалось: "мажор" встречается со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
Вскоре Прилучный подтвердил, что снова женился, засветив обручальное кольцо на следующих фотографиях, появившихся в Сети. Сейчас пара отдыхает на Маврикии, наслаждается совместным времяпрепровождением. Например, Павел и Зепюр увлеклись кайтсерфингом – достаточно популярным, но опасным видом спорта.
Влюбленные прокатились на доске по волнам с большим воздушным змеем и, как пишут СМИ, едва не лишились жизни. Прилучный и Брутян упали в воду, но инструкторы спасли их от водной стихии.
Напомним, в 2020 году Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце после громкого скандала. Расторжению брака предшествовали заявления экс-возлюбленной о невыносимой жизни с артистом. К счастью, бывший супруги смогли сохранить дружеские отношения ради общих детей – сына и дочери.