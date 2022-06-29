"Мама дорогая!": бьющаяся в экстазе толпа сожрала ребенка Арзамасовой

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова родила первенца от хореографа Ильи Авербуха 14 августа прошлого года. Актриса рожала в одной из элитных московских клиник, куда авербух прилетел, прервав свою работу. Мальчика назвали царственным именем Лев.
Сын Арзамасовой и Авербуха растет не по дням, а по часам, звездная пара не скрывает от поклонников подробности его развития. На днях Лиза Арзамасова порадовала фанатов свежим видео, на котором Лев уверенно сидит и машет ручкой. Ролик она сопроводила лирической музыкальной композицией "Hello".
Фанаты впали в экстаз, увидев чудесного малыша Арзамасовой. Авербуха. Толпа заласкала мальчика в комментариях к публикации, а кто-то и вовсе захотел его съесть. Фанаты пожирали глазами ребенка актрисы и рассыпались в комплиментах, которые было не счесть.
"Ккой же чудесный Лева!"; "Прелесть!"; "Чудесный малыш!"; "Царственно степенный"; "Какой пупсик"; "Ощущение, что маленькая Лиза"; "Покоритель женских сердец"; "Очаровательный парень"; "Сладенький зайка"; "Зашкаливающая милота"; "Мама дорогая! Вот и счастье выросло"; "Он такой сладкий, что хочется скушать, везите его к нам!" – написали фолловеры.