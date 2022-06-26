"Адаптируйся или сдохни!": Лицо сшитой по кускам Хлебниковой показали вблизи после пожара

Россияне наконец-то увидели, как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара.

Вчерашний выпуск шоу "Пусть говорят" был посвящен печальным событиям – скоропостижным смертям Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса. Студию посетили как родственники погибших звезд, так и их коллеги и друзья. Присутствующие обсуждали, что же погубило молодых артистов, которым даже не было пятидесяти лет.

Одним из гостей программы стала Марина Хлебникова. Звезда девяностых сама недавно не погибла при пожаре. Несмотря на серьезные травмы, женщина не отчаялась, прошла курс восстановления и даже смогла вернуться к работе. Певица рассказала, как она осталась в строю, вопреки всем трудностям жизни.

Как сообщал телеканал "Звезда", после ужасного пожара Марина Хлебникова перенесла пересадку кожи, поскольку многочисленные ожоги изуродовали ее. Из этого следует, что врачи сшили певицу практически по кускам.

Обсуждая происходящее, присутствующие в студии пришли к выводу, что Хлебникова была гораздо сильнее морально, чем Юрий Шатунов. Именно поэтому она смогла возродиться, как птица Феникс, после пожара и других тяжелых обстоятельств.

"Адаптируйся или сдохни – единственный закон на этой планете", – сказал один из приглашенных экспертов. Дмитрий Борисов, ведущий программы, как раз-таки и сравнил певицу с птицей Феникс и выразил свое восхищение Хлебниковой, заявив, что она обладает железным характером и поразительной стойкостью.