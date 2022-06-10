"Становлюсь другой": Покрытая морщинами поседевшая Брежнева превратилась в бабку

От сексапильной красотки Веры Брежневой ничего не осталось.

Было время, когда знаменитая певица щеголяла в роскошных нарядах по красным дорожкам, выступала на главных концертных площадках, а в ее микроблоге то и дело появлялись фотографии, демонстрирующие ее шикарную жизнь. Однако теперь у Веры Брежневой все изменилось.

После начала спецоперации на Украине супруга Константина Меладзе резко высказалась в адрес действий российских властей, а потом уехала за границу. Более того, вместо беззаботной жизни, полной светских вечеринок и дорогих вещей, она теперь батрачит на благо украинских беженцев. Все эти перемены в жизни несомненно отложили отпечаток на внешности поп-звезды.

Можно сказать, что от 40-летней горячей сексуальной блондинки почти ничего не осталось. Если раньше практически каждую фотографию в соцсетях Вера Брежнева подвергала обработке, то сейчас она не стесняется показывать процесс своего старения.

"Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!" – написала в своем микроблоге певица.

Так что, теперь, как оказалось, буквально превратившаяся в бабку артистка решила быть естественной. Правда, пока фотографий этой натуральности она не явила миру. Может быть, Вера Брежнева боится реакции поклонников, которые привыкли видеть ее идеальной вечно молодой красоткой.