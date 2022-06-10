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Шоу-бизнес
"Становлюсь другой": Покрытая морщинами поседевшая Брежнева превратилась в бабку

"Становлюсь другой": Покрытая морщинами поседевшая Брежнева превратилась в бабку

От сексапильной красотки Веры Брежневой ничего не осталось.
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Было время, когда знаменитая певица щеголяла в роскошных нарядах по красным дорожкам, выступала на главных концертных площадках, а в ее микроблоге то и дело появлялись фотографии, демонстрирующие ее шикарную жизнь. Однако теперь у Веры Брежневой все изменилось.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

После начала спецоперации на Украине супруга Константина Меладзе резко высказалась в адрес действий российских властей, а потом уехала за границу. Более того, вместо беззаботной жизни, полной светских вечеринок и дорогих вещей, она теперь батрачит на благо украинских беженцев. Все эти перемены в жизни несомненно отложили отпечаток на внешности поп-звезды.

Можно сказать, что от 40-летней горячей сексуальной блондинки почти ничего не осталось. Если раньше практически каждую фотографию в соцсетях Вера Брежнева подвергала обработке, то сейчас она не стесняется показывать процесс своего старения.

"Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!" – написала в своем микроблоге певица.

Так что, теперь, как оказалось, буквально превратившаяся в бабку артистка решила быть естественной. Правда, пока фотографий этой натуральности она не явила миру. Может быть, Вера Брежнева боится реакции поклонников, которые привыкли видеть ее идеальной вечно молодой красоткой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Вера Брежнева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 19:25 Источник: Соцсети • Требует проверки
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