"Щемит сердце": Счастливый Буйнов оставил родину в тяжелые времена

Александр Буйнов раскрыл свое местоположение.

После начала спецоперации на Украине многие представители отечественного шоу-бизнеса уехали за границу: одни обещали вернуться, объяснив поездку запланированным отпуском, а другие открестились от кормившей их родины. Тем временем отказавшиеся бросать Россию артисты продолжают, несмотря на тяжелые времена, радоваться жизни. Так, например, Александра Буйнова сделала счастливым банальная мелочь.

Жизнь артиста полна поездок. Так, на днях ему пришлось оставить свою родину и отправиться в Белоруссию, чтобы выступить перед местной публикой на празднике в честь дня России. Куда потом занесло музыканта и занесло ли, он поклонникам не поведал. Зато показал возвращение домой. Как оказалось, он ехал на поезде, а путь был проложен через "Москва-Сити". Так что артист смог из окна любоваться, как он выразился, "московскими небоскребами".

Этот вид привел Александра Буйнова в такой восторг, что он даже снял его на видео и поделился с фанатами. Возвращение в столицу навело его на мысли о доме. Так вот, для него, как выяснилось, это центр Москвы, где сохранились старые дома с вековой историей.

"А родился я на Тишинке, а вы? Щемит сердце, когда возвращаетесь на малую Родину?", – обратился к поклонникам Александр Буйнов.