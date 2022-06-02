Скачущий по сцене Жуков столкнулся с тяжелыми последствиями из-за рыбы

Даже не верится, что первый альбом российской популярной группы "Руки Вверх!" выпущен целых 25 лет назад. Он сразу обрел сумасшедшую популярность. Хиты "Малыш", "Крошка моя", "Студент", "Алешка" звучали отовсюду.
"Лет 20 назад я давал интервью и говорил, что точно не буду скакать по сцене с "Крошкой моей" в 40 лет. И что вы думаете? Мне уже 46, я с удовольствием делаю это", – рассказал солист группы Сергей Жуков.
Певец умело совмещает карьеру в шоу-бизнесе и бизнес. Однако в последнее время, с этим туго. В свежем интервью Жуков рассказал, что столкнулся с проблемами со своими ресторанами из-за санкций. Больше всего пострадала ресторанная сеть "Руки Вверх! Суши". Это самый молодой проект артиста. Из-за импортозамещения многое пришлось менять. В частности предприниматель столкнулся с повышением цен на продукты и поиском новым поставщиков.
В основном это произошло из-за подорожания цен на такие рыбные культуры как лосось и тунец. В ресторанах даже пришлось вводить эконом-линейку.
Что касается ресторанной сети баров "Руки Вверх!", то здесь тоже все не так просто. Жукову вынужденно пришлось объявить заморозку цен. По мнению артиста, это правильный шаг, так как является хорошей мерой поддержки населения.
Напомним, помимо шоу-бизнеса Сергей Жуков занимается развитием ресторанной сети, зон отдыха и кондитерских.