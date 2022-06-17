Коленька зовет на тот свет: врачи расковыряли Поргиной опухшие кишки на закате дней

Людмила Поргина могла умереть из-за обнаруженной у нее опухоли.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина недавно перенесла серьезную операцию по удалению опухоли. О болезни Поргина узнала совершенно случайно, во время профилактического осмотра.

Во время очередной профилактической эндоскопии у Поргиной обнаружили в двенадцатиперстной кишке опухоль. Она оказалась доброкачественной аденомой.

В итоге врачи экстренно госпитализировали актрису и провели операцию. Без этого она могла бы оказаться на грани. Опухоль могла бы передавить ей желчные пути, и она могла бы просто погибнуть на закате дней. Впрочем, актриса сама признавалась, что Коленька уже давно зовет ее.



"Меня оперировал тот же профессор, который в свое время спасал Колю, когда он разбился на Мичуринском проспекте", – поведала Поргина.

Актриса призналась, что ничуть не волновалась по поводу предстоящего хирургического вмешательства, так как верила: она в надежных руках. Поргина была знакома и с самим хирургом, и со всеми окружающими ее медиками.

Сейчас вдова Караченцова уже вернулась к привычной жизни и восстановилась после операции. Она старается соблюдать все предписания врачей. Сейчас Людмила Поргина продолжает работать и выходит на сцену театра "Ленком" в массовке.