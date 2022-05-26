Дело в шляпе: Цветущий Буйнов увел жену нелепого Юдашкина

В Сети появился свежий снимок супруги Валентина Юдашкина в компании другого мужчины.

Онкология ударила по одному из самых известных российских дизайнеров, который вот уже который год занимается лечением страшной болезни. В такое непростое для Валентина Юдашкина время с ним рядом находится жена Марина и всеми возможными способами не дает отчаиваться своему супругу.

Например, она нередко выводит больного возлюбленного в свет, давая возможность показать себя миру и встретиться со старыми знакомыми и друзьями. Правда, время от времени его появление на публике оказывается не совсем удачным. Накануне Марина Юдашкина опубликовала снимок с недавнего мероприятия: на нем запечатлена звездная пара и примкнувший к ним Александр Буйнов.

Так вот, на фоне высокого статного и цветущего здоровьем певца модельер выглядит слегка нелепо. В этом случае не на руку кутюрье сыграли многие факторы: и непонятной формы ляповатая шляпа, и низкий рост, и даже поза, в которой стоит Валентин Юдашкин. В итоге получилось так, будто певец буквально увел жену у именитого дизайнера. Ведь на фотографии все выглядит так, будто широко улыбающиеся высокие Александр и Марина на самом деле вместе, а вот дизайнер больше смахивает на их сына, который нелепо вклинился в этот гармоничный тандем.

Тем не менее, поклонники не упустили возможность высказать свое почтение кутюрье, оставив под снимком несколько доброжелательных комментариев. "Валечка, наш любимый!", – написала поклонница, обращаясь к Валентину Юдашкину.