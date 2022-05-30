"Вместе не живем": в семье женившегося на молоденькой старика Авербуха случился раскол

48-летний Илья Авербух счастлив в браке с молоденькой звездой сериала "Папины дочки". Лиза Арзамасова родила от фигуриста сына Леву. Несмотря на большую разницу, в отношениях пары царит идиллия. Так, престарелый Авербух мечтает, чтобы супруга подарила ему еще лапочку-дочку.
Кстати, очаровать хореограф смог не только Лизу, но и ее маму. С тещей Илья в прекрасных отношениях. С родительницей Арзамасовой Авербух в таких теплых отношениях, что всегда радуется, когда та приходит к ним в гости. Спортсмен отмечает, что ему не нравится слово "теща", он предпочитает называть Юлию добрым другом. Так, они спокойно могут говорить на любые темы, друг другу помогают.
Стоит отметить, что в семье женившегося на молоденькой Авербуха изначально случился раскол. Илья, Лиза и ее мама не стали ютиться все в одной квартире, поэтому молодое семейство приняло решение жить отдельно от родственницы. "Соблюдаем дистанцию и все вместе не живет", – заявляет звезда фигурного катания. Такое решение вполне понятно, ведь влюбленные нуждаются в личном пространстве.