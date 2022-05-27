"На серьезном лечении": впервые за долгое время вся страна узнала о состоянии тяжелобольной Заворотнюк

В 2019 году Россию потрясла новость об онкологии Анастасии Заворотнюк. С тех пор родственники тщательно скрывают звезду сериала "Моя прекрасная няня" от посторонних глаз и почти не раскрывают подробности лечения. О состоянии актрисы периодически рассказывает ее дочь Анна, которая активно ведет свой аккаунт в популярной социальной сети.
Однако в последнее время о здоровье Заворотнюк ничего не было слышно даже от ее общительной в Сети наследницы. Впервые за долгое время Анна решила поведать, как чувствует себя ее знаменитая родительница. Отвечая на вопросы подписчиков, девушка сообщила: "Она (Анастасия – Прим. ред.) на серьезном лечении". Так вся страна узнала о состоянии артистки.
Кстати, в комментариях под недавней публикацией в соцсети Анна призналась, что сериал "Моя прекрасная няня" – один из ее самых любимых, а лучшей актрисой она считает свою мать.
Напомним, что не так давно в Сеть просочились кадры с камеры видеонаблюдения. На нечетких снимках запечатлен находящийся за рулем муж 51-летней Анастасии Заворотнюк и сидящая на рядом с ним круглолицая женщина, очень похожая на именитую актрису. Подробнее об этом писали "Дни.ру".