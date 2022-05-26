Разбитую раком Заворотнюк нашли растопыренной на сырой земле: Навсегда

Совершенно разбитая раком любимой матери и многочисленными собственными переживаниями женщина решила отдохнуть и отвлечься. Избалованная путешествиями Анна выбрала Байкал и не прогадала. Байкал подарил Заворотнюк-младшей незабываемые впечатления. Судя по публикациям дочери Анастасии Заворотнюк в соцсетях, путешественница пребывает в полном восторге от увиденного.
Сегодня Анна поделилась с подписчиками новой порцией ярких впечатлений. Заворотнюк-младшая опубликовала серию снимков, на одном из которых фолловеры нашли Анну прямо на сырой земле. Широко растопырив ноги, брюнетка села на траву. За спиной Анны виднеется табун пасущихся в степи лошадей.
Дочь онкобольной актрисы призналась, что нежно любит этих грациозных животных с самого детства. Именно на Байкале Анне впервые удалось увидеть лошадей в дикой среде обитания. По словам Заворотнюк-младшей, зрелище несущихся по степи лошадей было волшебным.
"Постараюсь навсегда запечатлеть эту картину в памяти. И, конечно же, увековечу ее на снимках," – написала восхищенная видами женщина.
Фолловеры разделили восхищение Анны и, конечно же, отметили, как стильно и гармонично выглядит она сама на фоне лошадей посреди байкальской степи.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как разбитую раком Заворотнюк спасает шаман.