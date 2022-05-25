"Жутко": беспринципная разведенка Ивлеева расхлябила чресла для толпы мужиков

31-летняя Настя Ивлеева готовится принять участие в смелом эксперименте.

Телеканал "Пятница!" запускает новое реалити-шоу под названием "Сердце Ивлеевой". Целью романтического эксперимента будет поиск идеального мужчины для разведенки Насти Ивлеевой. Претендентов на сердце знаменитости будет целая толпа – в результате кастинга будет отобрано полсотни мужчин со всей России.

Совсем скоро кастинг для участников будет запущен, а пока Настя Ивлеева находится в волнительном предвкушении. В телеграм-канале "Телеканал ПЯТНИЦА!" появился отрывок интервью с главной героиней нового реалити. На видео Ивлеева приняла непринужденную позу, расхлябив чресла перед всеми будущими женихами, и рассказала, почему она вообще согласилась на такую толпу мужиков.

Блондинка долгое время была в отношениях и не обращала внимания на других мужчин. Теперь же ей интересно узнать, какой мужик нынче пошлел, как он ухаживает, какие комплименты делает. Сам формат реалити для Ивлеевой нов, но она соскучилась по романтическим отношениям и будет рада, если ей на самом деле удастся построить любовь с одним из претендентов на ее сердце.

"Я вообще верю в любовь жутко!" – призналась блондинка.

Кому-то такой подход к отношениям может показаться беспринципным, но Настя Ивлеева действительно верит в том, что любовь можно встретить повсюду. Почему бы не поискать ее в толпе сражающихся за ее сердце мужчин?

Ранее Настя Ивлеева раскрыла правду о недостатках и пластических операциях.