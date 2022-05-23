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Шоу-бизнес
Господи, помилуй! Кинозвезду СССР нашли мертвой

Господи, помилуй! Кинозвезду СССР нашли мертвой

Наталья Величко запомнилась советскому зрителю по роли Эльзы в фильме "Щит и меч".
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В последние годы звезда советского и российского кино Наталья Величко была вынуждена бороться сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями. В минувшую субботу, 21 мая, ее сердце остановилось. Знаменитая актриса и режиссер умерла на 82 году жизни.

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Заслуженная артистка РСФСР сыграла во многих отечественных картинах: "Тишина", "Третья молодость", "Четыре страницы одной молодой жизни", "Это было в разведке", "Алло, Варшава", "Пятьдесят на пятьдесят", "Алмазная тропа" и других. Однако она запомнилась широкому советскому зрителю благодаря роли Эльзы в фильме "Щит и меч".

С 1965 по 1992 год Наталья Величко работала в Центре театра и кино под руководством прославленного режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает RT. По данным издания URA.RU, актриса в 2011 году вступила в Императорское православное палестинское общество.

В официальном сообщении ИППО о смерти советской кинозвезды отмечается, что она ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Как сообщает телеканал "Царьград", в последние годы Наталья Величко жаловалась на проблемы в суставах. Кроме того, у кинозвезды возникли проблемы со зрением. Также она страдала от диабета и онкологии.

По данным "Дни.ру", долгое время Наталье Величко было трудно выходить из дома. После прекращения съемок в кино она была вынуждена выживать на мизерную пенсию в размере 12 тысяч рублей.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2022, 08:54 Источник: ИППО ✓ Надежный источник

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