"Человеческого языка не понимает": Новикова из "Блестящих" о возмутительном суде с бывшим мужем

В октябре 2015 года Ксения вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Но брак был коротким – уже в июле 2018-го супруги развелись. А теперь встретились снова. Правда, уже в зале суда – бывший супруг пытается отобрать часть недвижимости Новиковой.
"С Алексеем я давно в разводе, – говорит певица. – Но год назад он решил подать в суд, чтобы отнять у меня часть имущества, мое жилище. Дело все том, что по документам мы начинали строить дом в браке, правда, на мои деньги и на сбережения моих родителей. И совесть ему теперь позволила пытаться отнять половину этого дома и земельного участка. Наверное, совсем плохо ему живется".
Причем бывший супруг повел себя просто подло. "Договориться по-человечески можно пытаться с тем, кто этот человеческий язык способен понимать, – пояснила Новикова. – А мой бывший супруг подал этот свой иск за месяц до истечения трехлетнего срока давности, во время которого мог предъявлять какие-то имущественные требования".
Сегодня у Новиковой с оказавшимся таким рвачом бывшим мужем идут суды, апелляции. "Даже не знаю, чем это закончится, ведь суду все равно, чьи были деньги, важно лишь то обстоятельство, что это совместно нажитое имущество", – вздыхает артистка.