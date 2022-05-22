Вот и все: онкобольного Юдашкина проводили всей страной

Рак стал настоящим приговором для кутюрье мирового масштаба. Валентин Юдашкин на своем примере показал, как деньги, слава и влияние ничтожны по сравнению с происками надвигающейся смерти. Лечение артиста проходит и на физическом и на эмоциональном уровне, жена Марина всячески поддерживает модельера и нередко выводит в люди.
В личном блоге супруга дизайнера делится кадрами со своим благоверным. Так, 21 мая на глазах у россиян появилось последнее фото онкобольного мужчины. Избранница нарядила его для похода на день рождения и продемонстрировала модный образ на камеру. Благодаря этой публикации, на праздник дизайнера проводили практически всей страной.
На торжестве Валентин Юдашкин выглядел с иголочки. Похоже, его украсили черный удлиненный жакет, серые брюки широкого кроя и коралловый жилет, надетый поверх белой футболки. Стильные кожаные туфли с заостренным носом и темные полупрозрачные очки сделали образ несколько экстравагантным.
Супруга дизайнера тоже отличилась внешним видом. Она надела классическое черное платье с блестящей застежкой на ремне и элегантные туфли-лодочки. Пользователи Сети пришли в восторг от вида Валентина Юдашкина и его возлюбленной. "Самая красивая пара России", "Реально крутые и богатеи", "Очень милые", — написали комментаторы.