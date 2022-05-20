“Поможет только терапия”: перебитая в ДТП Заворотнюк получила жуткую травму

Не молчит и сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков. Не так давно молодой человек пожаловался на свое здоровье. Как выяснилось, 21-летнего парня беспокоит тремор рук. Наследник онкобольной актрисы научился справляться с симптомами. Подробнее об этом писали " Дни.ру ".

Тем временем звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжает бороться с раком. В каком состоянии находится Анастасия, лишь изредка намекает Анна, делая публикации в социальных сетях.

Психолог Анна Завгороднева объяснила, что дочь знаменитой артистки отказывается управлять машиной из-за страха потери жизни и здоровья. Имея фобию, девушке следует обратиться к специалисту, считает эксперт, ведь с момента ДТП прошло уже целых семь лет. "Поможет только терапия", – заключила Завгороднева.

актриса театра и кино, телеведущая

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Не так давно 26-летняя дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк призналась, почему, имея водительские права, больше не садится за руль. Оказывается, однажды Анна, управляя автомобилем, попала в серьезную аварию. В легковушку врезалась газель. Транспортное средство девушки отлетело на обочину. Она получила жуткую травму, прежде всего психологическую.

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Продолжение: Опоили спиртом и бросили в ледяную воду: разбитую раком Заворотнюк спасает шаман

Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk (в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов)

20 мая 2022, 16:48