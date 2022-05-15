Дочь готовится рожать! Сгорающая от рака Заворотнюк успеет посмотреть на внука

Девушка, которая уже несколько лет состоит в отношениях с мужчиной, имя которого держит в секрете, судя по всему, собирается в скором времени стать матерью. По крайней мере, так решили пользователи Сети, которые прочитали в личном блоге наследницы актрисы строки, посвященные детям.
У своих подписчиков Анна Заворотнюк поинтересовалась, чем те планируют заниматься. Одна из поклонниц ответила, что собирается отправиться с сыном на детский день рождения. Блогер с большой радостью отреагировала на подобные планы, заявив, что "теперь тоже приобщается к общению с детьми". "Тренируюсь на Катиных, в несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика, он просто моя любовь", – поделилась девушка.
Что ж, возможно, дочь Анастасии Заворотнюк действительно готовится рожать. Поклонники уверены, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" будет вне себя от счастья! Сгорающей от рака артистке будет большой радостью увидеть внуков, ведь кто знает, сколько еще ей отмерено на этом свете.
Стоит отметить, что семья Анастасии Заворотнюк в строжайшем секрете держит подробности болезни. Народ уже несколько лет не знает, как выглядит и как себя чувствует некогда яркая и активная актриса.