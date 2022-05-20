"Загадочная смерть": судьбу шоу "Пусть говорят" решили свыше

Сегодня стало известно о том, что надежды миллионов скоро претворятся в жизнь. Первый канал сообщил о старте нового сезона "Пусть говорят". Новый выпуск выйдет в эфир уже в ближайшую субботу – 21 мая в 18:20.
Ведущий передачи Дмитрий Борисов заявил, что формат шоу останется прежним, но изменится время выхода в эфир – такую судьбу решили свыше. Целью программы всегда была помощь реальным людям, так будет и впредь. По словам шоумена, на примере известных личностей, приходящих в студию, простые люди видят, что надо и что не надо делать, чтобы быть счастливыми.
Телеведущий уже приоткрыл тайну первого выпуска. Темой ближайшей передачи станет реальная и жуткая история, случившаяся в Подмосковье.
"Мы посвятим его истории загадочной смерти миллиардера в подвале у шаманов," – рассказал шоумен.
Сотрудникам Первого удалось разыскать очевидцев и знакомых тех самых шаманов – зрителям должно быть интересно.
Также уже известно, что в эфир Первого канала в самое ближайшее время вернется еще одна популярная передача – это шоу "На самом деле", ведущим которого является Тимур Еремеев. Телезрители смогут насладиться первым выпуском шоу 21 мая в 19:55.
Напомним, что развлекательные шоу не выходили в эфир Первого канала около трех месяцев. Судя по всему, теперь сетка вещания будет изменена, правда, пока только на выходные.