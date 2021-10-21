"Ночью был приступ": Музыкант "ДДТ" и "Синей птицы" умер после операции

21 октября стало известно о кончине талантливого музыканта. Клавишник Дмитрий Галицкий ушел из жизни в больнице. Незадолго до смерти мужчина перенес операцию. Обострение тяжелой болезни сыграло роковую роль в его судьбе. Подробности об уходе звезды "ДДТ" сообщил директор театра "Синяя птица" Александр Зуборев.
"Ночью накануне был приступ поджелудочной железы", — выразился близкий знакомый усопшего. Дмитрий Галицкий хорошо знал о проблемах с ЖКТ, поэтому соблюдал специальную диету. Не исключено, что он нарушил план питания, так как в последнее время больной орган давал о себе знать.
Александр Зуборев до сих пор не может понять, почему его коллега оказался на аппарате ИВЛ. Мужчина подчеркнул, что покойному не диагностировали ковид. Смерть накрыла звезду "ДДТ" и "Синей птицы" совсем неожиданно. Перед попаданием в больницу Дмитрий Галицкий ставил долгосрочные цели.
Музыкант скончался в Калуге. Проводить артиста в последний путь планируют в этом же городе. Про похороны экс-участника "ДДТ" пока информации нет. Перед семьей покойного стоит вопрос о том, где именно будет располагаться могила. Известно, что Дмитрий Галицкий умер в тот же день, что и его напарник по ансамблю "Синяя птица" Сергей Криницын.
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