"Череп после трепанации закроют сеточкой": измученный тяжелым недугом известный актер ждет операцию

Несколько лет назад с супругой Виктора Бычкова произошло несчастье. Полина Белинская слегла с инсультом. Из-за тяжелой болезни женщина вынуждена передвигаться с помощью инвалидного кресла. Она по сей день проходит курс реабилитации, нуждается в помощи квалифицированных специалистов.
Измученный тяжелым недугом жены Бычков рассказал, что сейчас его супругу готовят к новой операции. "Наконец-то, череп после трепанации, которую делали после инсульта, закроют специальной сеточкой", – написал артист в популярной социальной сети. По словам Виктора Николаевича, эту операцию откладывали целых три года. Виной этому является пандемия.
Сейчас Бычков молится о том, чтобы все прошло хорошо. Вместе с родными он держит кулачки. Поклонники желают жене артиста полного выздоровления, отличного результата и крепкого здоровья. "Пусть все у вас будет прекрасно!", – написала фанатка в соцсети, обращаясь к актеру.
Напомним, Полина Белинская – третья жена 67-летнего Виктора Бычкова. Недавно ей исполнилось 45 лет. Как известно, возлюбленная артиста – театральный режиссер. Супруги воспитывают общего сына Добрыню.