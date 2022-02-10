Звезды "Улиц разбитых фонарей" проигнорировали похороны прославившего их режиссера

В Санкт-Петербурге простились с режиссером Виктором Бутурлиным, который стоял у истоков таких телевизионных хитов как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Гражданская панихида состоялась в крематории Северной столицы.
В последний путь Виктора Ивановича провожали коллеги, актеры, ученики и поклонники – было около сотни человек. Актер Сергея Кошонин поделился с присутствующими трогательными воспоминаниями о ныне умершем. По словам артиста, именно Бутурлин открыл для него путь в профессию. Попрощаться с режиссером приехали оперный певец Владимир Самсонов и звезда фильма "Особенности национальной охоты" Виктор Бычков.
К сожалению, похороны Виктора Бутурлина проигнорировали звезды "Улиц разбитых фонарей". Александр Половцев, Алексей Нилов, Сергей Селин и другие актеры теленовеллы о доблестной милиции в крематории так и не появились. Не приехал Андрей Федорцов, который, по слухам, тоже обязан режиссеру карьерой.
О смерти Виктора Бутурлина стало известно 5 февраля. По предварительным данным, кинематографист скончался от сердечной недостаточности на 76-м году жизни. Режиссер умер в больнице, куда его доставили из здания Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал.