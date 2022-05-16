Постарел на 20 лет: оставшийся без работы Хрусталев стал похож на деда

Шоу "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с февраля. Соответственно, съемочный процесс приостановлен. Таким образом, без работы остался не только ведущий передачи Иван Ургант, но и соведущий Дмитрий Хрусталев. Когда шоумены вновь окажутся в студии, пока неизвестно.
Сейчас у Хрусталева много свободного времени, которое он тратит на развлечения. Например, недавно он посетил матч любимого футбольного клуба, о чем сообщил подписчикам в популярной социальной сети. Бывший возлюбленный Екатерины Варнавы опубликовал селфи, на котором его трудно узнать.
Всего за несколько месяцев Дмитрий очень изменился. Он отрастил бороду и стал похож на деда. Поклонники в шоке от вида кумира. "Реально дед", "Лет на 20 постарел. Что случилось?", "Без работы поплохел", – прокомментировали снимок 43-летнего комика интернет-пользователи.
Напомним, несколько лет назад Дмитрий Хрусталев оказался на больничной койке. Как рассказывал телеведущий Дмитрий Нагиев, состояние его коллеги было очень тяжелым. Врачи, можно сказать, спасли соведущего Ивана Урганта. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".