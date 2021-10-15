Накрыла волна богатства: экс-солистка "Блестящих" откровенно о споре с Фриске

Ксения Новикова вспомнила то время, когда она только присоединилась к Жанне Фриске и Ольге Орловой.

Экс-солистка группы "Блестящие" стала гостьей очередного выпуска программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Певица рассказала, что она пришла в музыкальный коллектив позже своих именитых коллег, и выстраивать отношения с уже звездными участницами было не очень просто.

В целом девушку приняли хорошо. В группе не было дедовщины в чистом виде, однако разногласия все же возникали. Например, Ольга Орлова сначала вообще уходила, когда ее кто-то спрашивал о новой солистке – об этом сообщил РИА ФАН.

Основным спорным вопросом Новиковой, Фриске и Орловой был внешний вид. Стиль новенькой в то время разительно отличался от того, как выглядели ее более опытные коллеги. Девушка носила грубые ботинки на толстой подошве, брюки в стиле милитари и дутый пуховик. Фриске и Орлову тогда уже накрыла волна богатства, и они были полностью укомплектованы: ходили в брендовой одежде с ярлыками наружу.

В беседе с Корчевниковым певица даже вспомнила, как Орлова язвила по этому поводу в разговоре с Фриске. Впоследствии Жанна помогла урегулировать спор: она начала отдавать коллеге вещи, чтобы Новикова не слишком отличалась от остальных. В целом эту историю Ксения вспоминает с теплотой и считает, что отношения в группе были хорошими.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что концертное платье Жанны Фриске подарили слепой девушке.