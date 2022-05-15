Бедственное положение: беглянка Хаматова отправила детей на работу

Чулпан Хаматова переживает сейчас нелегкие времена, поскольку работать за бугром приходится не только ей, но и детям.

В последнее время многие российские звезды покинули Россию, не оказалась в стороне и Чулпан Хаматова, которая сбежала в Латвию. Выбор актрисы пал именно на эту страну не просто так. Дело в том, что у артистки есть недвижимость недалеко от Риги. Дом звезды расположен экопоселении в восьмидесяти километрах от столицы.

Перебравшись за границу, Хаматова уже успела найти работу – ее приняли в труппу Нового рижского театра. Так, уже в июне состоится премьера спектакля, в котором будет задействована звезда. Стоит отметить, что билеты на постановку раскупили с феноменальной скоростью.

По слухам, зарабатывать Чулпан в Латвии будет гораздо меньше, чем в России. Так, в Москве за один спектакль она получала свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей. Более того, в российской столице актриса участвовала сразу в нескольких проектах, параллельно снимаясь в кино. В свою очередь, в Риге она пока что задействована лишь в одной постановке.

Кто-то считает, что поправить бедственное финансовое положение артистка планирует с помощью недвижимости, которая осталась у нее в России. Так, у Хаматовой в Москве есть элитные апартаменты, которые она сдает за весьма кругленькую сумму. Также сообщается, что подросшие наследницы звезды театра и кино нашли за границей подработку. По всей видимости, сделали они это по наставлению матери.