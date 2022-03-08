Сбежавшая из России Заворотнюк не может вернуться домой

На прошлой неделе дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк покинула Россию. Анна вместе со своим возлюбленным отправилась в Таиланд. Эту поездку она планировала давно и не стала ее отменять из-за непростой общественно-политической обстановки.
Очевидно, девушка надеялась, что сможет вернуться домой в запланированное время, но ситуация резко ухудшилась. Дочь актрисы рассказала об отмененном рейсе в Россию, а также пожаловалась, что ее банковские карты заблокированы, и нет возможности приобрести новые билеты. Пока Анна не знает, к кому обратиться за помощью и как вернуться домой.
К слову, путешествие дочери актрисы также омрачили недоброжелатели, которые атаковали ее инстаграм-аккаунт. Бессовестные интернет-пользователи оскорбляли Анну и ее тяжелобольную мать. "Мне мерзко от этих людей", – признавалась девушка в соцсети.
Ранее сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков заинтриговал поклонников заявлением о второй половинке. Он назвал свою возлюбленную женой, несмотря на то, что бракосочетания еще не было. Интернет-пользователи сделали вывод, что наследник артистки в скором времени женится.