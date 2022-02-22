Измученная Заворотнюк решила сбежать из России

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о планах.

Наследница звезды очень любит путешествовать, буквально недавно она вернулась из Арабских Эмиратов. Теперь Анна устроила общение с подписчиками в своем блоге, который очень активно развивает. Один из фанатов поинтересовался, планирует ли Заворотнюк очередную поездку, на что она ответила положительно.

Куда именно собирается сбежать девушка пока неизвестно, но поклонники с интересом наблюдают за ее "сторис" и заваливают вопросами. За полгода Анна посетила пять направлений: осенью она летала в Стамбул, потом отправилась в Будапешт, оттуда в Вену, перед Новым годом она побывала на Мальдивах, а недавно – в ОАЭ. Кстати, Мальдивы, как призналась сама Заворотнюк, любимое место ее мамы, поэтому поездка вышла трогательно-ностальгической.

Напомним, Анна Заворотнюк сейчас находится по особым прицелом внимания поклонников и СМИ. Недавно в Сеть просочилась фото с дорожной камеры, где была запечатлена машина Петра Чернышева. Рядом с ним, решили пользователи, сидела сильно сдавшая Анастасия Заворотнюк. Эта ситуация и ее последствия выбили из колеи наследницу, измученная Анна взорвалась на всех, кто что-либо говорит о ее тяжелобольной маме.