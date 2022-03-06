Политый помоями Галкин вернулся в прощеное воскресенье с песней про солдат на фоне украинского флага

Вернулся Максим Галкин в свой "Инстаграм" с лаконичным приветствием: "С прощеным воскресеньем!" Но очень емким роликом – песней "Одуванчик" из юбилейной программы Аллы Пугачевой "Сны о любви". Сегодня это видео 2009 года смотрите очень актуально.
На фоне поля желтых одуванчиков и синего неба, похожих на жовто-блакитный украинский флаг, появляются солдаты в касках. А Примадонна поет:
Время нелюбви сейчас на белом свете.
Одуванчик мой, моя любовь, лети, лети
Встретимся с тобой потом, когда утихнет ветер…
А на строчке "Пусть одуванчики пострижены "под ноль", им эта стрижка так к лицу" в кадре молодые ребята, которых бреют в армии головы.
Сильная песня. Понятный посыл.
Всего за час ролик набрал 500 тысяч просмотров и тысячи комментариев с призывом к миру. Среди тех, кому он понравился, продюсер Нателла Крапивина, недавно лишенная российского гражданства за русофобские высказывания, критику действий России на Украине и нынешней власти.