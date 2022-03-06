Политый помоями Галкин вернулся в прощеное воскресенье с песней про солдат на фоне украинского флага

Всегда активный в социальных сетях Максим Галкин на несколько дней пропал. Это случилось после скандала с многочисленными отменами и переносами его выступлений. Архангельск, Казань, Светлогорск – там пятого мужа Алла Пугачевой в ближайшее время не увидят. На этом фоне даже поползли слухи, что самая знаменитая эстрадная пара страны якобы покинула Россию, улетев на частном самолете из Внуково-3 то ли в Израиль, то ли Кипр. В день прощеного воскресенья юморист вернулся к поклонникам.

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