"Превращаешься во врага": Чумаков перешел дорогу важному человеку

Алексей Чумаков рассказал, как попал в "расстрельный" список.

Артист довольно популярен в нашей стране, однако не все хотят видеть его на концертах и мероприятиях. Так, Алексей стал жертвой несправедливости и обмана. Певца оклеветали в глазах влиятельного человека, имени которого он, по понятным причинам, не называет. В итоге получилось, что Чумаков буквально перешел ему дорогу, теперь он в "черном списке" на многих мероприятиях.

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"За один щелчок ты превращаешься во врага. Таким способом меня поссорили с одним влиятельным и знаковым человеком. И уже 10 лет я не могу убедить его в том, что вообще ничего не говорил, но меня заблокировали напрочь во всем, что касается проектов этого влиятельного человека", – поделился артист.

Справляться с проблемами на работе и несправедливостью Алексею Чумакову помогают супруга Юлия Ковальчук и дочка Амелия.