Ковальчук покрутила ягодицами перед заглядывающимся на других Чумаковым

Артистка опубликовала видео, в котором задорно пытается изобразить модельную походку отчаянно крутя ягодицами перед камерой. Юлия посетила показ модного бренда, в связи с чем решила подражать девушкам с подиума. "Ростом я, конечно, не вышла, но попой вилять умею. Возьмут меня в модели? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовалась у подписчиков Ковальчук.
Поклонники поддержали шутливый настрой певицы. "Слишком красиво, Юльчик! Поэтому сама понимаешь, конкуренция все дела! не возьмут", "Ты намного круче. Еще как возьмут", "В модели не знаю, а вот Сару Джессику Паркер (в молодости)подменить на сцене можете", "В очередь!", "Однозначно возьмут. В очередь выстроятся", "Рост не главное, главное харизма, а она есть", "Юля жжет. Красота внешне и она же внутри", – написали комментаторы.
Недавно муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков заявил, что может заглядываться на других женщин. Артист уверен, что в этом нет ничего зазорного, так делает каждый мужчина. Причем Ковальчук его точку зрения разделяет. "Ну, посмотрел я на попку. Слава богу, интересует еще попка", – сказал Чумаков. Возможно, именно слова мужа стали причиной отработки Юлией модельной походки.