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Шоу-бизнес
Ковальчук покрутила ягодицами перед заглядывающимся на других Чумаковым

Ковальчук покрутила ягодицами перед заглядывающимся на других Чумаковым

Юлия Ковальчук в кожаном одеянии порадовала поклонников.
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Артистка опубликовала видео, в котором задорно пытается изобразить модельную походку отчаянно крутя ягодицами перед камерой. Юлия посетила показ модного бренда, в связи с чем решила подражать девушкам с подиума. "Ростом я, конечно, не вышла, но попой вилять умею. Возьмут меня в модели? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовалась у подписчиков Ковальчук.

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Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Поклонники поддержали шутливый настрой певицы. "Слишком красиво, Юльчик! Поэтому сама понимаешь, конкуренция все дела! не возьмут", "Ты намного круче. Еще как возьмут", "В модели не знаю, а вот Сару Джессику Паркер (в молодости)подменить на сцене можете", "В очередь!", "Однозначно возьмут. В очередь выстроятся", "Рост не главное, главное харизма, а она есть", "Юля жжет. Красота внешне и она же внутри", – написали комментаторы.

Недавно муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков заявил, что может заглядываться на других женщин. Артист уверен, что в этом нет ничего зазорного, так делает каждый мужчина. Причем Ковальчук его точку зрения разделяет. "Ну, посмотрел я на попку. Слава богу, интересует еще попка", – сказал Чумаков. Возможно, именно слова мужа стали причиной отработки Юлией модельной походки.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 11:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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