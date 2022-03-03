Девять выкидышей, выстраданная дочь и муж-изменщик: что стало с Аленой Апиной

Известные хиты звезды 90-х Алены Апиной до сих пор помнят и любят многие россияне. На сцене артистка завораживала публику, которая даже не представляла, что в этот момент творилось у нее на душе.



Сегодня известную певицу знают как Алену Апину, однако родилась она под другим именем – до популярности и первого замужества ее звали Елена Левочкина. Елена появилась на свет в 1964 году и проявляла тягу к музыке с самого детства. В возрасте четырех лет Левочкиной подарили ее первый музыкальный инструмент, в школьные годы стала одной из лучших учеников по классу фортепиано, а после делала успехи на факультете народного пения.



Впервые Елена связала себя узами брака в 18 лет – еще до своей популярности. Супруг певицы, художник Валерий Апин, был очень ревнив и препятствовал ее творческому развитию, поэтому ранний союз распался уже спустя год. На память о рухнувшем браке будущей звезде досталась звучная фамилия, под которой она позже прославилась на всю страну.

В конце 80-х годов Апина по счастливой случайности попала на прослушивание группы "Комбинация". Вскоре после прихода певицы коллектив стал невероятно популярным: собирал стадионы слушателей, давал по 30-40 концертов в месяц и строил грандиозные планы. Работа в бешеном ритме продлилась три года, а в 1991 году артистка покинула группу.

Решение уйти из коллектива Алена Апина приняла неслучайно. Артистке не терпелось начать сольную карьеру, к тому же, в этом ей готов был помочь новый возлюбленный – продюсер Александр Иратов. Апина "выстрелила" с первой же песней и быстро добилась популярности, а в начале нулевых внезапно пропала с радаров. Пока фанаты гадали, куда исчезла звезда, Алена была вне себя от счастья. В 2001 году у артистки родилась долгожданная дочка, появление на свет которой далось ей очень непросто.

Прежде чем стать матерью, артистка много лет боролась с бесплодием, пережила девять выкидышей и искусственное оплодотворение, которое не принесло результата. В итоге Ксюша родилась благодаря суррогатному материнству, и певица полностью посвятила себя дочке, вернувшись к творческой деятельности только спустя несколько лет. Казалось, в жизни исполнительницы было все замечательно, но в 2016 году она объявила о разводе после 25 лет брака, шокировав поклонников.

Если сначала Апина утверждала, что их пути с Иратовым разошлись без какой-либо глобальной причины, то потом все-таки призналась, что муж долго ей изменял. Расставшись с супругом, певица еще больше погрузилась в работу и даже решилась на смелые эксперименты, добавив в свое творчество перчинки и откровенности. Не всем поклонникам пришлись по душе такие нововведения, но это не отменяет того, что Алена Апина остается востребованной артисткой.

Сейчас певица признается, что остаться без крепкого мужского плеча ей было нелегко – пришлось научиться зарабатывать на жизнь. Незадолго до своего ухода из "Комбинации" Апина получала сто рублей за концерт, а после начала сольной карьеры и вовсе не видела живых денег. У семьи появлялись новые дома, автомобили и квартиры, но всем этим занимался супруг. По словам Алены, она даже не знала, сколько составляет ее заработок.