"Уже можно": Дочь онкобольной Заворотнюк облачилась в траурный наряд

Несмотря на постоянные переживания, Анна старается жизнь полной жизнью и не зацикливаться лишь на плохом. Молодая женщина часто принимает участие в фотосессиях и с радостью примеряет новые наряды. Недавно дочь Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о своей очередной удачной покупке.
Обновкой оказался черный брючный костюм, который модель охотно примерила перед камерой. По цвету наряд, состоящий из брюк и топа со шнуровкой на спине, очень смахивает на траурный, однако он действительно очень идет Заворотнюк-младшей.
В своих соцсетях Анна охотно рассказала, где можно купить такой же костюм, сдав все явки и пароли.
"Открылся первый магазин в Москве и его уже можно посетить и подобрать для себя весенний гардероб," – поделилась модница.
Подписчики Анны оставили множество комплиментов ее фигуре и новому костюму. Правда, некоторые все же отметили, что весной нужно одеваться ярко, а траурные наряды лучше оставить для другого случая или хотя бы для более холодного времени года.
Совсем недавно Заворотнюк-младшая рассказывала, что она сейчас переживает довольно сложный период и даже не может нормально спать по ночам из-за кошмаров. Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк находится на связи с психологом и готовит себя к страшному.