"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения

Блогерша и модель Анна Заворотнюк не так давно сообщила фанатам о большой беде. В конце февраля девушка потеряла покой — пропал здоровый сон, нарастала тревожность. Дочь Анастасии Заворотнюк измучили постоянные кошмары. Не обошлось без помощи психолога.
Наследница звезды стала принимать специальное лекарство, чтобы полегчало. Благодаря лечению, состояние блогерши улучшилось, она стала возвращаться к привычной жизни. На днях модель вышла на публику в Третьяковскую галерею, о чем сообщила в личном блоге.
Анна разместила снимок, на котором предстала возле выдающейся картины Александра Иванова "Явление Христа народу". Модель сняли на камеру со спины, поэтому ее личность в кадре стала практически неузнаваемой. Дочь Анастасии Заворотнюк позировала в вязаном свитере и джинсовой мини-юбке.
Настрадавшаяся девушка прониклась произведением искусства и рассказала подписчикам о его истории. Блогерша объяснила, что художник сделал 600 набросков, прежде чем создать свой шедевр. Живописец работал над полотном "Явление Христа народу" 20 лет и изобразил на нем даже самого себя.
Как писали "Дни.ру", мать Анны потеряла устойчивую связь с фанатами. Рак заставил актрису отказаться от взаимодействия с поклонниками. Анастасия Заворотнюк, по словам ученого РАН, пережила удаление большой части мозга, поэтому функции ее организма неизбежно нарушились.