"Очень тревожно": дочь Заворотнюк готовится к страшному

26-летняя наследница тяжелобольной актрисы и раньше уже страдала от депрессии, из-за чего даже вынуждена была обращаться к специалистам. После курса лечения Анне полегчало, но теперь тревожное состояние вновь вернулось. В Сторис своего микроблога в "Инстаграме"* дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о том, как сейчас проходят ее дни.
"Все последние дни проходят очень тревожно," – призналась Анна.
Молодая женщина рассказала, что она сейчас постоянно поддерживает связь с психологом, так как ей сложно принять сегодняшнюю реальность. Анна пытается держать себя в руках и радоваться тому, что все близкие и любимые люди рядом, но где-то внутри уже готовится к страшному и неизведанному будущему.
Из-за охватившей ее тревоги Заворотнюк-младшая даже не может нормально спать по ночам. Почти две недели Анна просыпается каждую ночь из-за кошмаров. Днем девушка тоже не спит, так как после дневного сна у нее всегда болит голова.
Говоря о самых важных советах, которые дал ей психолог, дочь Заворотнюк подчеркнула, что в тревожные времена очень важно не впадать в панику, строить четкие планы на будущее и всегда включать критическое мышление.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже довольно продолжительное время борется с тяжелым онкологическим заболеванием, и эта беда сильно сказалась на переживающей за мать Анне.
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