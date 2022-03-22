Разведенка Мягкова рассказала об атаке конченных мужиков: Телка из телика

О личной жизни юмористки Ирины Мягковой известно мало. Она была замужем, но недолго. Сегодня 37-летняя звезда предпочитает не распространяться о делах сердечных. В интервью она лишь отметила, что далека от романтики.
Мягкова призналась, что никогда не была на свидании, несмотря на то, что состояла в отношениях. По словам Мягковой, роман не сопровождался у нее походами в ресторан и романтическими прогулками.
Несмотря на то, что Мягковой в любви не очень везет, а ее возраст приближается к 40, она не собирается отчаянно искать свою вторую половинку и регистрироваться на сайтах знакомств. Сама она признается, что для многих мужчин она не женщина, а "телка из телика". Она призналась, что в жизни она совсем другая, а на экране лишь ее роль.
Кроме того, в Сети у Мягковой тоже есть грустный опыт общения с представителями противоположного пола. Комик призналась, что многие делают ей непристойные предложения в личной переписке.
"Клянусь, мужчины, которые пишут в директ, в 98% — конченые люди!" – рассказала Ирина Мягкова.
Сейчас юмористка одна, ее сердце свободно. Она строит карьеру и хорошо зарабатывает. При этом она старается не сорить деньгами и рассчитывать средства грамотно. К примеру, недавно она купила квартиру за 11 миллионов рублей.