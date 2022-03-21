Сбежавшая от мужа скромница Арзамасова сунула известной актрисе под нос свой зад

Актриса ситкома "Папины дочки" бросила супруга с новорожденным сыном и отправилась в Петербург, чтобы выступить на сцене с постановкой "Раневская. Смех сквозь слезы". Арзамасова решила поделиться с подписчиками впечатлениями от поездки, опубликовав неоднозначный снимок, который непривычно видеть от звезды театра и кино, которая создает впечатление скромной девушки.
В соцсетях она разместила фотографию, сделанную во время спектакля: на ней Лиза в коротенькой юбке, вжившись в роль, повернулась спиной к известной актрисе Ольге Кирсановой-Миропольской и выпятила свою пятую точку. На лице ее коллеги по цеху видно недоумение. Понятно, что снимок был опубликован с добрым юмористическим посылом, и подписчикам хорошее настроение кумира передалось. Люди, которым посчастливилось увидеть постановку, стали писать актрисе положительные отзывы, да и сама Лиза выступлением и поездкой осталась довольна.
"Отыграли "Раневскую". Едем домой. Спасибо, любимый Питер!", – подписала фотографию звезда "Папиных дочек".
После спектакля Лиза Арзамасова поспешила домой, ведь там ее ждут муж Илья Авербух и маленький первенец Лев, которым она сейчас посвящает большую часть своего времени, практически позабыв о работе.