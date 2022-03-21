"Я умираю": изменившаяся до неузнаваемости Немоляева призналась в алкоголизме

Многие звезды прячут от фанатов свои проблемы. Анастасия Немоляева призналась, что у нее зависимость.

Советская и российская актриса театра и кино, художник, дизайнер 52-летняя Анастасия Немоляева всегда считалась одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса. Однако время не щадит никого, а с психологическими проблемами самостоятельно справиться может далеко не каждый.

В последнее время Немоляева не появляется на экранах. В соцсетях на снимках она уже совсем не та, что была в "Курьере"... Сейчас актриса в основном рисует и создает скульптуры. Но оказалось, что у нее в жизни сложилась непростая ситуация.

Немоляева оказалась в удручающем положении. Она обратилась за помощью к своим поклонникам через соцсети. Как выяснилось, у актрисы тяжелая зависимость.

"Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил…Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю", — написала Немоляева.

Фанаты с радостью откликнулись. Многие прислали актрисе контакты проверенных специалистов. После этого Немоляева вышла на связь и поблагодарила фанатов за помощь. Она пообещала следить за питанием и образом жизни и пить только безалкогольные напитки.

Анастасия Немоляева в 11-летнем возрасте дебютировала в кино в 1980 году в фильме "Старый Новый год". Тогда же она снялась в фильме "Три года". Когда ей было тринадцать лет, она сыграла в ленте "Нас венчали не в церкви". Настоящую популярность Немоляева обрела после съемок в фильме "Курьер".