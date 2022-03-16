"Готовлю себя к страшному": дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла всю правду о тяжелом состоянии

"Последние дни проходят очень тревожно, – призналась Анна Заворотнюк. – Постоянно на связи с психологом. Мне сложно принять реальность. Но стараюсь держать себя в руках. Рядом все близкие, но готовлю себя к страшному и неизведанному будущему".
"С 24 числа не было ни одной ночи, чтобы я нормально спала, постоянно просыпаюсь, но мучают кошмары, – плачет Анна. – Принимаю "Мелаксен" (лекарственное средство для нормализации суточного цикла "сон-бодрствование" и регуляции биологических ритмов – Прим. ред.), но он не особо помогает. Если посплю днем, потом почему-то весь день болит голова".
Справиться с депрессией ей помогает занятие кулинарией. "Сегодня мой день начался с готовки, – призналась Анна. – Меня это сейчас отвлекает".
Анна рассказала в социальных сетях, что через неделю должны была улетать на отдых на Мальдивы, "но все естественно отменилось".
Поклонники спрашивают, почему долгое время аккаунт дочери Анастасии Заворотнюк был закрытым. "Не было желания вести "Инстаграм"* и хотелось закрыться от всего мира", – пояснила наследница "прекрасной няни".
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.