Просто хайп: Приковавшего себя к "Макдоналдсу" сына Сафронова вывели на чистую воду

Пианист Лука Затравкин в разгар дня приковал себя к наручниками к перилам "Макдоналдса" в центре столицы и обвинил Америку в геноциде из-за закрытия сети ресторанов.
Позже отец молодого человека объяснил поведение своего сына личной трагедией: мол Лука очень любит бургеры, наггетсы и картошку, поэтому и отреагировал так на новость о прекращении работы ресторана. А вот бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров нашел другое объяснение.
Узнав о выходке сына Сафронова, он приятно удивился: мол, сколько же креатива в этом парне. Он понял, что это никакая не личная трагедия, а всего-навсего хайп. Затравкин приковал себя наручниками к перилам как раз тогда, когда появились сообщения о скорой блокировке в России "Инстаграма". На этом фоне многие звезды стали зазывать поклонников в "Телеграм".
"У парня на майке огромными буквами был написан адрес "телеги". Он понял, что приедет куча журналистов, его везде покажут и максимальное число людей догадается, как его найти в "Телеграм", – высказался по этому поводу Омаров.
На подобные мысли его натолкнул и тот факт, что однажды Лука попадал в другую скандальную историю: когда застрял в туалете самолета, а после судился с авиакомпанией и со снявшим его на видео человеком. К слову, тогда о Затравкине узнали многие.
"Короче, яблоня от яблони. Креативный сын креативного художника", – заключил Омаров.