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Шоу-бизнес
Сбежала в монастырь, ушла от Звягинцева и выходит замуж каждый год: что стало с Ириной Гриневой

Сбежала в монастырь, ушла от Звягинцева и выходит замуж каждый год: что стало с Ириной Гриневой

Ирина Гринева прошла трудный путь, чтобы исполнить свою мечту стать актрисой, и далеко не сразу нашла свое счастье в личной жизни. Несмотря на это, сегодня она может похвастаться и популярностью, и крепкой семьей.
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Ирина Гринева появилась на свет в 1973 году и с ранних лет знала, что хочет связать жизнь с актерством. Тягу к творчеству девочке привила мать, которая в молодости играла в театре, но оставила карьеру ради семьи. В школьные годы Ирина занималась в театральном кружке, а в 16 лет уехала поступать в столицу. Однако ни Москва, ни театральные ВУЗы не ждали девушку с распростертыми объятиями. Гринева провалила все вступительные экзамены и поехала попытать счастья в Ярославле. Удача улыбнулась ей только со второй попытки.

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В новом городе будущая звезда поступила в театральный институт и была на седьмом небе от счастья. Казалось, Ирина ни на что не променяет учебу, к которой так долго стремилась, но в какой-то момент она неожиданно для всех ушла в монастырь. Сегодня Гринева объясняет свой порыв тем, что ей вдруг захотелось приблизиться к Богу. Однако тяжелая работа, которую могли выдержать только очень верующие люди, оказалась не для актрисы. Она провела в стенах монастыря неделю, а потом вернулась к своей обычной жизни.

Окончив учебу, Ирина Гринева перебралась в Москву и вскоре добилась первых успехов как актриса. В 1995 году артистка дебютировала на театральной сцене, а спустя три года впервые появилась на экранах, снявшись в сериале "Самозванцы". В начале нулевых Гринева сыграла в картине "Всегда говори "всегда"" и прославилась на всю страну, однако успехи в карьере не мешали ей заниматься личной жизнью.

Первой большой любовью и мужем актрисы стал режиссер Андрей Звягинцев. Мужчина был на девять лет старше, но возлюбленных не смущала разница в возрасте. Избранники прожили вместе семь лет, а потом разошлись, не называя причин. О прошлых отношениях бывшие спутники вспоминать не любят, к тому же, они уже давно счастливы с другими.

Расставшись со Звягинцевым, Гринева на какое-то время отложила мысли о создании семьи. До тех пор, пока не встретила новую любовь. Фигурист и чемпион мира Максим Шабалин оказался моложе актрисы почти на десять лет, но она закрыла глаза на разницу в возрасте и отдалась чувствам. Вскоре после знакомства Максим сделал Ирине предложение, в 2010 году они поженились и обвенчались, а спустя три года стали родителями. Когда Василиса появилась на свет, актрисе было уже 40 лет.

Гринева и Шабалин вместе уже больше 10 лет, но до сих пор относятся друг к другу так, словно вот-вот поженились. Супруги не только счастливо живут в браке, но и отмечают новой свадьбой каждую свою годовщину. Максим каждый раз делает жене предложение, а она отвечает согласием и снова надевает белое платье – это их семейная традиция.

Больше всего Ирина Гринева ценит свою семью, однако профессия тоже занимает в ее жизни не последнее место. В свои 49 лет Ирина остается востребованной актрисой, продолжает сниматься в кино и играть в театре. В прошлом году на экраны вышел сериал "В Бореньке чего-то нет" с ее участием, а в этом в производстве находятся две новые картины.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2022, 11:05 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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