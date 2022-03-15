Посчитали – прослезились: сколько миллионов потеряло "Евровидение" после ухода России

Каждой, из участвующих в смотрел стран, надо не только найти у себя молодых и интересных артистов, снарядить их в путь-дорогу, но и внести в Европейский вещательный союз, проводящий конкурс, значительный финансовый взнос.
Для каждой страны стоимость участия в "Евровидении" высчитывается отдельно. Формула выводится из двух коэффициентов: ВВП (макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления), и числа телезрителей канала, транслирующего конкурс.
Минимальный размер взноса – 50 тысяч евро. По сегодняшнему курсу это 6 миллионов 361 тысяч рублей. Максимальный же всегда платят Франция, Испания, Великобритания и Германия – главные спонсоры конкурса, обеспечивающие себе тем самым право каждый год выступать сразу в финале, минуя отборочный полуфинал.
Напомним, "Евровидение" проходит каждый год, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире. Россия дебютировала на этом международном конкурсе песни в 1994 году с песней Юдифь "Вечный странник". Победу мы одержали только единожды – в 2008 году благодаря Диме Билану и его песне Believe.