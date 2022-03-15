Посчитали – прослезились: сколько миллионов потеряло "Евровидение" после ухода России

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не будет участвовать в "Евровидении" в 2022 году. В качестве ответной меры Первый канал и "Россия", которые по очереди готовили участников и транслировали этот конкурс молодых исполнителей, приняли решение приостановить членство в EBU – не платить членских взносов, не подавать заявку и не показывать смотр европейской попсы. Для его это грозит серьезными убытками.



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