60-летний Бутман готовится к свадьбе с молодой журналисткой

Пара встречается уже более двух лет. Теперь же они решили узаконить свои отношения. Свадьба намечена на грядущее лето. Игорь Бутман с избранницей вовсю готовятся к торжеству. Невеста народного артиста уже выбрала себе роскошное свадебное платье.
Анна – верная помощница Игоря Бутмана. Девушка работает с музыкантом, отвечая за пиар и помогая в организации фестивалей и других мероприятий. Раньше Львова трудилась в родном городе журналисткой – делала интервью со знаменитостями.
Девушка окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского. С Игорем Бутманом Анна познакомилась в Челябинске, написав репортаж о выступлении его коллектива.
В Москве девушка училась в Институте кино и телевидения "Останкино", а потом устроилась работать в коллектив Игоря Бутмана. Через некоторое время у них завязался роман. Саксофонист души не чает в избраннице. Он похвастался, что Анна прекрасно готовит. Напомним, у Игоря Бутмана трое сыновей от двух предыдущих браков.