21-летний сын онкобольной Заворотнюк собрался жениться

Несколько лет назад молодой человек вернулся из США в Россию и поступил в МГИМО. Там он изучает право, а в свободное время занимается творчеством. Парень рисует, играет на бас-гитаре и пишет музыку.
Примечательно, что если о своем творчестве Майкл рассказывает поклонникам охотно, то о личной жизни старается не распространяться. Теперь же он решил показать публике свою возлюбленную – художницу Софию.
Худенькая брюнетка разделяет интересы избранника. Совместно фото с девушкой сын Анастасии Заворотнюк разместил в своем инстаграм-аккаунте. Некоторым показалось, что София похожа на артистку в молодости.
По имеющейся информации, Майкл и София вместе уже не первый год. Некоторое время назад парень разместил на своей странице пост, в котором рассказал о новом выпущенном треке, и назвал избранницу своей женой, – правда, пока гражданской.
Теперь же, после обнародованного совместного снимка, фолловеры посчитали, что сына актрисы решил в скором времени жениться, поэтому и представил народу свою избранницу. Но сам Майкл этого пока не подтверждал.