Посторонние в украденной квартире: Новые подробности скандала с наследством покойного Баталова

Продолжается расследование дела о хищении наследства знаменитого актера.

Несмотря на то, что звезда картины "Москва слезам не верит" ушел из жизни в 2017 году, шумиха вокруг его смерти не утихает до сих пор. Всему виной его наследство, которое его супруг и дочь лишили незаконным путем. Разборки дошли до уголовного дела, котрое завели на актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина – им досталось имущество по договору ренты.

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Суды по делу идут до сих пор. На одном из заседаний выяснилось, что в одной из квартир, которая расположена в Самотечном переулке и принадлежала семье покойного актера, живут неизвестные. Об этом говорят показания свидетелей: они видели, что в Новый год в окнах горел свет, а также счета за коммунальные услуги кто-то оплачивает. Причем, по словам свидетеля, жильцы отдают деньги за аренду одному из обвиняемых – Михаилу Цивину.

Раньше сдачей недвижимости занималась вдова Баталова, однако с недавних пор она не имеет к ней отношение.

Напомним, дочь Баталова – Мария, является инвалидом с тяжелой формой ДЦП. Обвиняемая Наталья Дрожжина по документам должна была ухаживать за ней, однако этого не делала, а потом ее обвинили в незаконном присвоении чужого имущества.