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Шоу-бизнес
"Отрыжка": вспомнившую о ссоре с Пугачевой певицу приложили

"Отрыжка": вспомнившую о ссоре с Пугачевой певицу приложили

Певицу Анастасию обвинили в том, что она рассказала о ссоре с Пугачевой тридцатилетней давности.
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Недавно певица Анастасия дала интервью Лере Кудрявцевой. Женщина вдруг решила рассказать, как когда-то давно поругалась с Аллой Пугачевой. Так, ссора артисток произошла аж тридцать лет назад, однако исполнительница все не может забыть обид. Анастасия даже запомнила неприятные слова, которые были сказаны Примадонной. Однако разделили ее переживания далеко не все.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Осудил певицу Сергей Соседов. По мнению критика, комментировать ссору через несколько лет после самого конфликта – глупо. Он уверен, что исполнительница песни "Арлекино" уже даже не помнит о скандале. Возможно, она и вовсе забыла, кто такая Анастасия. "Это отрыжка", – отрезал мужчина. Соседов уверен, что о таких вещах рассказывать не стоит, ведь очень много утекло воды с того времени.

Напомним, что ранее вспомнили и о другом конфликте с участием Аллы Пугачевы. Так, Вениамин Смехов вспомнил о ссоре певицы с Булатом Окуджавой. Однажды артистка перефразировала стихи известного поэта, из-за чего Окуджава обозлился на нее.

Стоит отметить, что то и дело всплывают различные высказывания артистов, которые утверждают, что Алла Борисовна помешала становлению их популярности и не дала пробиться на эстраду. Однако вряд ли певицу беспокоят подобные обвинения. Так, она давно уже завершила карьеру и уделяет все свое свободное время воспитанию наследников.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 14:11 Источник: "Blitz plus" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость957243
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Отpыжка бывает у жалкого подxaлима и лизoблюдa Соседова, когда он делает "омлeт" очередному любoвнику. Пугачиха нагaдилa в душу многим, така как имеет характер вpeдной, стepвозной, склoчной и злoпамятной вeдьмы. Страна ждёт не дождётся, когда пaxнущая мoчoй и кopвалолом чyшка сыграет в ящик.

Вновь на сцене гaдко вoет старая blyaдищa,
Вновь рaзинула свoё мepзкое йэплищe.
Станет легче нам дышать, воздух станет чище,
Когда гaдкая кapга съедет на клaдбИщe.
Гость957274
Пожаловаться Ответить
Гость957243
Отpыжка бывает у жалкого подxaлима и лизoблюдa Соседова, когда он делает "омлeт" очередному любoвнику. Пугачиха нагaдилa в душу многим, така как имеет характер вpeдной, стepвозной, склoчной и злoпамятной вeдьмы. Страна ждёт не дождётся, когда пaxнущая мoчoй и кopвалолом чyшка сыграет в ящик.

Вновь на сцене гaдко вoет старая blyaдищa,
Вновь рaзинула свoё мepзкое йэплищe.
Станет легче нам дышать, воздух станет чище,
Когда гaдкая кapга съедет на клaдбИщe.
злая дура то ты
1

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