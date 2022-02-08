Костюм-трансформер и маска гриба: Раскрыты подробности нового сезона шоу "Маска"

13 февраля на НТВ выйдет в эфир третий сезон завоевавшего сердца миллионов зрителей популярного шоу "Маска". Поклонников ждет множество сюрпризов, в том числе новые маски. Продюсеры рассказали, что некоторые идеи по созданию костюмов участники подсказывали сами. Так что шоу получилось невероятно интересным!
Генеральный продюсер продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева приоткрыла завесу тайны и призналась, что одним из героев нового сезона программы станет Леопард. Она продемонстрировала его макет. Он получился ярким и очень эффектным, расшитым камнями, а также украшен вышивкой, кружевом и дорогими тканями.
"Его изюминка — это костюм-трансформер", – рассказала продюсер шоу "Маска".
Также она отметила, что с самого начала хотела создать маску Павлина. Наконец идея воплотилась в третьем сезоне. Помимо этого одной из любимых масок для продюсера является Мухомор. Каждый костюм создается почти полгода, над ним работают сто человек.
Стоит отметить, что артисты приходят на шоу, не зная, в роли кого будут выступать. Часто им предлагают несколько видов масок. Среди участников нового сезона будут 14 звезд.