"Я не стала исключением": Лобода подхватила коронавирус

Светлана Лобода сделала важное заявление. Певица призналась, что подцепила коварную инфекцию.

Звезда обратилась к подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. Она заявила, что заболела. "К сожалению, я не стала исключением...", – сообщила Светлана Лобода. Артистка добавила, что ей очень жаль, но пришлось перенести концерт в Минске на начало весны.

Певица отметила, что пока будет лечиться. В подтверждение своих слов знаменитость опубликовала фото с положительным тестом на ковид. Светлана Лобода заверила подписчиков, что билеты действительны, и обменивать их не нужно.

Фолловеры очень переживают за свою любимицу и желают ей скорее поправиться. "Здоровья!", "Ждем!", "Лечитесь, вы сильная!", – высказались пользователи соцсети.

Напомним, в конце прошлого года канал "Русская музыка" соцсети "ВКонтакте" подвел музыкальные итоги года. Светлана Лобода, как считают многие фолловеры, стала победительницей в двух номинациях. Ее видео на песню "Родной" было признано лучшим, а артистку окрестили лучшей исполнительницей страны 2021 года.

Как писали "Дни.ру", в свое время сама Примадонна российской эстрады благословила Светлану Лободу. Действительно, каждая композиция звезды практически сразу становится хитом.

